塔利班攻城略地 阿富汗南部机场遭火箭攻击

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（法新社阿富汗坎达哈1日电） 阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）在阿富汗全境攻势不断，官员今天告诉法新社，昨晚至少有3枚火箭击中南部坎达哈（Kandahar）机场。

机场主管帕希顿（Massoud Pashtun）告诉法新社：「昨晚3枚火箭击中机场，其中两枚击中跑道…机场所有航班都因此取消。」帕希顿表示，正在修复跑道，机场预料会于今天稍晚恢复营运。

喀布尔民航当局官员证实坎达哈机场遭火箭攻击。

塔利班发言人则告诉路透社：「我们锁定坎达哈机场，是因为敌人利用这座机场为中心，朝我们空袭。」

塔利班数周来对坎达哈市郊区发动摧毁性攻击，让人担心这个坎达哈省省会濒临沦陷。坎达哈空军基地提供阿富汗军方重要的后勤与空中支援，对阻止塔利班侵扰这个阿富汗第2大城市关重要。

塔利班正朝西部赫拉特省（Herat）省会赫拉特与南部海曼德省（Helmand）首府拉什卡加（Lashkar Gah ）节节进逼，在美军撤离的最后阶段，塔利班大举夺占的土地多是人口稀疏的乡村地区，但近几周塔利班逼近多个省的首府，还攻下了重要的边界口岸。

若是他们占领大城市中心，近期的攻势就会进入另一阶段，让人更担心阿富汗军方无力抵挡塔利班继续攻略城池。

塔利班今夏一步步攻下城池，但他们的战果，都被阿富汗政府斥之为缺乏战略价值。

© 2021 AFP