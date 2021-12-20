塔利班政府恢复核发护照 阿富汗民众低温中排队苦候

（法新社喀布尔19日电） 阿富汗塔利班政府昨天宣布恢复核发旅行文件后，数以百计民众今天凌晨冒着零下低温，在首都喀布尔的护照办公室外大排长龙。

广告 继续浏览后续

许多民众从前一天晚上就守在现场耐心等候，其中有些人迫切希望离开阿富汗是为了接受医疗照护，还有些人是为了逃离重新掌权的伊斯兰原教旨主义组织塔利班。

塔利班安全人员无不绷紧神经，控制现场情势，22岁的特工图凡（Ajmal Toofan）对人群聚集引发的危险表示担忧。他说：「我们不希望有任何自杀攻击或爆炸事件发生。」

塔利班8月中重掌阿富汗政权，阿国公民涌向喀布尔机场，亟欲离开这个国家之际，伊斯兰国（IS）的阿富汗分支「呼罗珊伊斯兰国」（ISIS-K）在同月底对机场发动攻击，造成150多人丧命。

图凡的枪指向地面、冷静地说：「我们在这里的职责是保护人群，但大家不愿合作。」

图凡与记者交谈时，他的同事推了一名男子一把，那名男子差点一头栽进带刺铁丝网。

60岁的艾克巴利（Mohammed Osman Akbari）说，他试图赶赴巴基斯坦，因为国内残破不堪的医院无法替他进行心脏手术。

他说，必须移除医疗人员植入他心脏的支架，「但这里不可能做到」。

停在附近路边的一辆救护车上，躺着一名生病而无力排队的患者。

21岁的救护车司机说：「患者有心脏病。」

他解释说，申请人必须在场，才能核发护照。

26岁的拉索利（Mursal Rasooli）很高兴听见政府恢复核发旅行文件的消息。她紧紧抱着女儿说：「这里的情势并不平静。如果情况继续恶化，我们有了护照就能够逃离。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP