塔利班白色军旗飘扬 三色旧国旗成反抗象徵

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（法新社喀布尔23日电） 塔利班失势20年后复辟，很快任意利用各种方式宣告回归，包括旗帜。自塔利班1周前夺下喀布尔，白色军旗成为街头常见风景，取代政府建物、警局和军方设施悬挂的阿富汗旧旗。

有零星报导传出，民众因为挥舞阿富汗红黑绿三色旧国旗，遭到严厉训斥甚至惩罚，但塔利班至今没有对旗帜发表官方立场。

周日走在喀布尔街头，动作快的小贩已经开始贩卖塔利班军旗。这面白色旗帜上有穆斯林信仰宣言，以及塔利班正式国名：「阿富汗伊斯兰大公国」（IslamicEmirate of Afghanistan）。

在大学就读经济的小贩沙克布（Ahmad Shakib）说：「我们的目标是要把伊斯兰大公国的旗帜遍布阿富汗，取代三色旗。」据报导，不清楚沙克布是否附属塔利班。

近几周，塔利班战士在载有这个旗帜汽车上呼啸而过的景象，令阿富汗各地民众忧心。塔利班先是占据大片乡村腹地，接着扩展到各大城市，很快便以军旗取代三色旗。

不过对于塔利班掌权感到绝望与恐惧的人而言，旧国旗成为某种反抗的象徵，在最近几天爆发的数场小规模抗议中颇为显眼。

社群网站上充斥阿富汗旧国旗的图像及表情符号，许多公众人物像是运动明星，以及许多阿富汗一般民众都广为使用。

上周阿富汗独立日当天，许多民众在喀布尔及市郊多个地区挥舞阿富汗旧国旗庆祝，有时候就在巡逻的塔利班战士眼皮子底下。

在喀布尔的一场集会，有车队鸣喇叭过街，车上的人挥舞旧国旗。在另一个地点，也有举着三色旗的男男女女站在路边。

当地媒体报导，就在前一天，塔利班才在东部城市查拉拉巴（Jalalabad），开枪驱离抗议旧国旗遭到移除的数十名民众。

查拉拉巴一名居民说：「我的心与这面旗同在...我永远不会离开这面旗帜。杀死我们也好、对我们开枪也好...我们永远不会离开这面旗帜。」

© 2021 AFP