塔利班禁女性单独长途旅行 人权团体谴责

(法新社喀布尔26日电) 阿富汗塔利班(Taliban)当局今天说,有意长途旅行的女性除非有男性亲属陪伴,否则不该让她们搭乘陆路运输工具。此举引发人权团体谴责。

这项由「劝善惩恶部」(Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice)发出的指导方针也呼吁所有车主,拒绝搭载未戴头巾的女性。

强硬派伊斯兰主义组织塔利班今年8月15日掌权后,不让许多公部门女性重返工作岗位,女孩大多仍无法接受中等教育。

尽管塔利班试图在国际上树立温和形象,以期恢复前政府在美军撤离最后阶段垮台之际遭中止的国际援助,塔利班仍逐步限制女性权益。

劝善惩恶部发言人穆哈加(Sadeq Akif Muhajir)今天表示,凡是旅行超过45英里(72公里)的女性若无男性亲属陪伴,就不该让她们搭车。

新指导方针也要求民众不得在车上播放音乐。

劝善惩恶部数周前也要求阿富汗电视频道停止播放有女演员参与的戏剧或连续剧,并且要求女性记者上电视必须穿戴头巾。

穆哈加今天表示,女性搭车也须穿戴伊斯兰教头巾希贾布(Hijab)。

塔利班对希贾布的定义不明,而多数阿富汗妇女早已穿戴头巾。希贾布的样式从盖头、面纱或全身覆盖都有。

维权团体「人权观察」(Human Rights Watch)抨击塔利班的指导方针。

人权观察女权部门副主任巴尔(Heather Barr)告诉法新社:「新令基本上是进一步朝让女性成为囚犯的方向发展。」

巴尔还说,这是「不让她们有机会自由活动、前往另一个城市、做生意或面临家暴时逃离」。

