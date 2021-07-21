塔利班称宰牲节期间只采守势 但未宣告停火

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（法新社喀布尔21日电） 阿富汗武装组织塔利班（Taliban）今天表示，在穆斯林重要节庆「宰牲节」（Eid al-Adha）期间，只会为了自卫而战；但他们不愿宣告正式停火。

美国等外国军队几乎已全数撤出阿富汗，与此同时，塔利班民兵在境内发动全面攻势，例如抢夺土地、占领边关、包围城市。

塔利班发言人告诉法新社，「我可以证实，我们在宰牲节期间处于防御状态」；此外未提供其他细节。

宰牲节是最重要的穆斯林节庆之一，通常会宰杀牲畜与弱势者共享。在阿富汗，宰牲节自19日到23日进行。

塔利班过去在伊斯兰节庆期间会宣布暂停与政府军交战，好让阿富汗人短暂歇息，在相对安全的条件下回家探亲。

但塔利班也利用停火期间强化阵地、补给战斗人员，一旦战事重启，就能攻击阿富汗安全部队，塔利班为此备受抨击。

阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）昨天才说，塔利班毫无意愿迈向和平，交战双方的谈判收效甚微。

甘尼昨天说这番话之前数分钟，至少3枚火箭落在总统府附近，当时他正与高阶官员在户外祈祷，庆祝宰牲节展开。极端组织伊斯兰国（IS）声称发动了这起攻击。

伊斯兰国的意识形态虽不同于塔利班，但过去曾被指为塔利班的代理人，尤其是针对政府文职人员的攻击。

© 2021 AFP