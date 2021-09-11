塔利班立场似有软化 将允许女性参与板球运动

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（法新社雪梨11日电） 澳洲不满塔利班禁止女性投入板球运动，取消对阿富汗的男子赛事，塔利班立场随即出现「发夹弯」，阿富汗板球联盟告诉澳洲媒体，「很快」就会允许女性继续打板球。

阿富汗板球联盟主席法兹利（Azizullah Fazli）10日晚间告诉澳洲特殊广播服务公司（SBS），「我们将就如何允许女性打板球明确说明我方立场，很快就会说明如何进行」。

他还说，女子板球队的25名成员都选择留在国内，没有搭乘撤离航班离开阿富汗。

不过，这番言论似乎与塔利班文化委员会副主任瓦西克（Ahmadullah Wasiq）的说法互相矛盾。瓦西克8日告诉同一间澳媒，女性「没有必要」参加体育活动。

虽然塔利班政权已批准男子板球队出国比赛，阿富汗队也准备参与原订11月27日在澳洲塔斯马尼亚州（Tasmania）首府荷巴特（Hobart）举行的国际「板球对抗赛」（Test cricket）；不过，澳洲政府及澳洲板球协会一致反对比赛举行。

阿富汗板球联盟随即连夜发布声明，呼吁澳洲勿因塔利班禁令而惩罚男子队，还称自己「无力改变阿富汗的文化和宗教环境。请不要孤立我们，也不要惩罚我们」。

SBS于8日报导，由于板球赛事的参赛队伍资格必须具备国际板球理事会（International Cricket Council）会员国身分；而会员国资格的要求之一是当地必须同时拥有男子和女子的职业队伍。

因此，一旦塔利班禁止女性打板球，阿富汗男子国家队也将丧失参与板球对抗赛的资格。

© 2021 AFP