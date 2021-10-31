塔利班精神领袖艾昆萨达 首度公开露面发表演说

（法新社喀布尔31日电） 塔利班官员今天宣布，组织最高领袖艾昆萨达（Haibatullah Akhundzada）今天在南部城市坎达哈（Kandahar）支持者的会议上发表演说，这是他首度公开露面。

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艾昆萨达自2016年以来一直是塔利班的精神领袖，但他始终保持低调，即使旗下组织塔利班8月夺下阿富汗政权后依然如此。

他低调的作风助长外界猜测他在成立的塔利班政府中扮演何种角色，甚至有传言指出他已过世。

根据塔利班官员说法，艾昆萨达今天造访哈基玛神学院（Darul Uloom Hakimah），并对「英勇的士兵和信徒发表谈话」。

活动现场戒备森严，并没有照片或影片外流，不过塔利班社群媒体帐号倒是分享了一段10分钟的录音档。

被称作「信徒领袖」的艾昆萨达演说内容并未触及政治议题，而是传达宗教讯息，寻求神赐福于塔利班领导阶层。

他不但为塔利班烈士、受伤战士祈祷，同时也祈祷伊斯兰大公国（Islamic Emirate）官员在这次「重大考验」中能取得成功。

美军无人机2016年狙杀前塔利班领袖曼苏尔（Mullah Akhtar Mansour）后，塔利班内部迅速进行权力过渡，艾昆萨达获派接任领袖。（译者：李佩珊/核稿：刘淑琴）

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