塔利班组建政府在即 国际关注是否履行承诺

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（法新社喀布尔3日电） 塔利班组建政府在即，有消息指最快3日宣布新政府，也有消息称可能是4日或下周。无论如何，国际都在看塔利班是否会履行承诺，展现更大包容力，尤其是对女权。

塔利班发言人告诉法新社，原本预期会在周五祈祷后宣布新政府，但现在看来最快要在4日。

美军8月31日结束长达20年的阿富汗驻军任务后，塔利班面临从叛乱组织转型为执掌政权的巨大挑战。

虽然西方对塔利班一直采取「静观其变」态度，但与塔利班新领导阶层打交道的迹象正加速浮现。

塔利班发言人3日稍早推文表示，中国外交部已承诺要维持驻阿富汗大使馆运作，并加强双边关系与人道援助。

联合国表示，已经重启阿富汗部分地区的人道援助班机，连结巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）与阿富汗北部大城马萨里沙利夫（Mazar-i-Sharif）以及南部大城坎达哈（Kandahar）。

阿富汗最大航空公司阿里亚纳阿富汗航空（Ariana Afghan Airlines）在得到塔利班与航空当局「开绿灯」后，将于3日稍晚恢复国内班机，先开始飞马萨里沙利夫到首都喀布尔班机。

西联公司（Western Union）和速汇金国际公司（Moneygram）也都表示恢复转帐业务，许多阿富汗人都仰赖海外亲戚汇款维生。卡达表示，正努力恢复援助生命线：喀布尔机场的运作。

塔利班新政权誓言要比上次1996到2001年执政更具包容性，当年掌权前同样经历多年冲突，先是抵抗苏联在1979年入侵，接着爆发血腥内战。

塔利班第一次执政时，以严酷实施极度保守伊斯兰律法而恶名昭彰，女性被禁止参与公众生活，女孩无法上学，娱乐活动被禁止，并实施石刑等严酷惩罚。

现在所有人都在看，塔利班推出的内阁，是否能挽救因为战乱而受创的经济，并履行承诺，成立「更包容」政府。

各界对于新政府揣测不断，但高层官员本周透露，内阁成员可能不会纳入女性。

© 2021 AFP