塔利班统治下 阿富汗民众在恐惧中展开新生活

(法新社喀布尔17日电) 阿富汗变天后,在首都喀布尔街头,已看不到过往常见、身着时髦西服的行人。如今男性外出时都改穿传统套装(shalwar kameez),街上也几乎看不到女性身影。

塔利班上台后,部分喀布尔(Kabul)民众虽然心怀疑惧,仍大胆离开家门,上街观察他们的新生活变成什么样貌。

一名杂货店老板形容,街头「还是能感觉到恐惧气息」。对许多民众而言,过去20年来的生活更是一夕变调。

如今已有多种迹象,显示人们正改变生活方式,以适应强硬派伊斯兰政权回归。尽管他们尚未接获直接命令,但为避免惹上麻烦,许多人开始自我保护。

在1996年至2001年塔利班首度掌权期间,他们根据严格的古兰经和伊斯兰教律法治国。

当时,塔利班的劝善惩恶部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice )经常鞭打祈祷迟到者的腿部后方。小偷则会被处以公开鞭刑或截肢,甚至遭到当众处决。

塔利班也禁止男女混校,这意味多数女孩无法上学。女性也不得在可能接触异性的场所工作。

截至17日,尚无迹象显示塔利班准备恢复这些严刑峻法,但民众并不想冒险。

一名商店老板表示,「人们担心未知的状况。城里有塔利班的巡逻小队,他们没有骚扰民众,但大家都很害怕」。

塔利班17日宣布,所有政府官员皆可获「大赦」,并敦促他们重返岗位。声明称,「你们都应该充满信心地回归日常生活」。

塔利班官方发言人夏亨(Suhail Shaheen)16日晚间也重申,女性不会面临任何威胁,「她们的受教育权也将受保护」。不过,针对他们未来如何统治阿富汗,塔利班至今仍含糊其辞,仅称会遵循伊斯兰准则。

