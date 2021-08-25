塔利班罔顾人权 世界银行对阿富汗援助暂停

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿24日电） 塔利班（Taliban）重夺政权，让世界银行（World Bank）对阿富汗的情况感到「极度忧心」，尤其是女权的部分。世界银行发言人还告诉法新社，他们已经因此暂停援助阿富汗。

世界银行发言人说：「我们已经暂停了世银在阿富汗的款项，并密切监控、评估局势。」

「我们十分担心阿富汗局势和发展前景，尤其是对妇女的影响。」

塔利班以迅雷不及掩耳速度拿下阿富汗政权后，掀起一波逃离潮。塔利班1990年代第一次统治阿富汗时不允许妇女擅自出门，禁止大部分娱乐活动，并施行石刑、公开处决等刑罚。

美国正赶于8月31日期限前完成撤离相关人员。

华府上周宣布，美方将拒绝塔利班提领阿富汗存放在美国的黄金和现金储备。

国际货币基金（IMF）同样暂停对阿国的资助，包括现行的3.7亿美元贷款计画，也包含原定于23日发放的3.4亿美元特别提款权（Special Drawing Rights，SDR）。

消息来源表示，世银暂缓发布声明，直到旗下人员全数离开阿富汗为止。他们的撤离行动已于20日完成。

根据世银官网，自2002年以来，世界银行在阿富汗投入20多个发展项目，提供了超过53亿美元的资金。

© 2021 AFP