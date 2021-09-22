塔利班要求在联合国大会演说 阿富汗代表闹双胞

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（法新社纽约联合国总部21日电） 联合国发言人杜雅里克今天表示，阿富汗塔利班（Taliban）新任外交部长已提出要求，要在本周的联合国大会向各国领袖发表演说。

法新社报导，上月遭塔利班推翻的阿富汗政府大使伊萨克扎伊（Ghulam M. Isaczai）也提出发言要求，但联合国尚未决定由何方代表阿富汗出席大会。

杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，由9个成员国组成的全权证书委员会（Credentials Committee）将对阿富汗两造要求作出裁决，但不清楚委员会是否会在27日总辩论结束前召开会议。

全权证书委员会负责决定联合国承认哪些政治实体为各国的驻联合国合法代表，将如何处理塔利班夺权后阿富汗驻联合国的代表权问题，备受各界瞩目。

杜雅里克说，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）接获塔利班外长穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）来函，「要求参与」这场高层级辩论。

他表示，这封信的落款日期是9月20日，也就是总辩论开始的前一天，并注明穆塔奇是「外交部长」。

但信中并未说明穆塔奇是否要亲赴纽约发表演说，或塔利班将提供录制好的影音讯息。受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，今年有许多领袖都是采取视讯方式发言。

信中指出，伊萨克扎伊在联合国已「不再代表」阿富汗。

杜雅里克说，古特瑞斯也接获伊萨克扎伊一封日期为9月15日的来函，内容包括与会的阿富汗代表团名单。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP