塔利班要求支援机场营运 土耳其总统泼冷水

广告 继续浏览后续

（法新社伊斯坦堡29日电） 土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天对土国营运喀布尔机场、塔利班负责维安的计画泼冷水，表示若再发生一次恐怖攻击事件，土耳其的处境将十分难堪。

土耳其一直在考虑帮忙喀布尔机场的维安与营运，但25日却把500名非战斗部队撤离阿富汗，显然是已经打了退堂鼓。

艾尔段27日表示，土耳其已经和塔利班在喀布尔举行首次会谈，并表示仍在评估塔利班希望安卡拉政府协助机场后勤的请求。

安纳杜鲁新闻社（Anadolu）和其他新闻媒体刊登艾尔段的评论，他说：「塔利班对机场议题说了什么？他们说，『让我们维安，但你们负责营运』，我们为什么要把维安交给你们？」

「假设你们负责维安，如果又发生一次浴血事件，我们要怎么对全世界解释？这不是轻松的工作。」

喀布尔机场26日发生自杀炸弹攻击事件，酿100多死，包括13名美军，造成空中撤离任务放缓。美国总统拜登下令31日为最终撤军日。

艾尔段说，土耳其已经完成撤离任务，并把大使馆从机场搬回原来的建筑物。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP