塔利班要求释放7000囚犯 交换停火3个月

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（法新社喀布尔15日电） 阿富汗政府谈判人员纳德瑞今天表示，塔利班（Taliban）开出条件，要求政府释放7000名被囚禁的塔利班分子，以换取停火3个月。

纳德瑞（Nader Nadery）表示：「这是很重大的要求。」塔利班开出的条件还包括，把塔利班领导班子从联合国的黑名单上移除。

塔利班开出停火条件的同时，官员表示，巴基斯坦防卫队今天动用催泪瓦斯，试图驱赶上百名想从巴基斯坦越境闯入阿富汗的民众。

外国势力从阿富汗撤军后，塔利班持续攻城掠地，声称夺下与巴基斯坦接壤的史宾波达克（Spin Boldak）边境口岸。巴基斯坦昨天关闭此边界关卡。

巴基斯坦这侧城镇杰曼（Chaman）的不具名安全官员表示：「有大约400名不受控的暴徒试图强行越境，他们投掷石块，迫使我们动用催泪瓦斯。」

他并表示，约1500人从昨天起聚集在边境，等待越界。

塔利班消息人士告诉法新社，阿富汗这侧同样有数百人聚集，希望进入巴基斯坦。

他表示：「我们正在和巴基斯坦当局协商。商讨开放边界的正式会议预定今天稍晚举行，希望能在1、2天内开放。」

即使社群网路充斥塔利班分子在镇上溜达的照片，阿富汗内政部长依旧否认史宾波达克已经被塔利班夺下。

阿富汗政府高层今天说，政府军已经重新夺回史宾波达克的控制权，但遭塔利班否认。

史宾波达克是与巴基斯坦接壤的阿富汗第二重要边境口岸，也是阿富汗政府的重要收入来源。

© 2021 AFP