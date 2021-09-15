塔利班谢各国承诺金援逾10亿美元 吁美向阿富汗展现气度

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（法新社喀布尔14日电） 塔利班今天对世界各国承诺向阿富汗提供逾10亿美元的紧急援助表示感谢，并敦促美国向这个贫穷国家展现度量，就协助美军完成撤军表达谢意。

联合国昨天在瑞士日内瓦举行一场募款会议，目的是替饱受战乱蹂躏的阿富汗筹资数亿美元，与会各方已承诺向阿国提供12亿美元的人道援助。伊斯兰武装组织塔利班（Taliban）上个月发动闪电攻势，重新接管阿富汗政权，让准备撤离的美军措手不及。

原本就重度仰赖外国援助的阿富汗如今正面临经济危机，新政府无力支付工资，粮食价格也飙升。

塔利班代理外交部长穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）在记者会上表示，塔利班会「明智使用捐赠的资金」，并将其用于减轻贫困。

穆塔奇说：「我们感谢并乐见世界各国承诺提供约10亿美元援助金，并恳请他们继续向阿富汗伸出援手。」

「伊斯兰大公国（Islamic Emirate，塔利班过去国号）将尽最大努力，以完全透明的方式向有需要的人提供这些援助。」

他也希望华府对塔利班8月允许美方完成撤军并撤离超过12万人表示感激。

他说：「美国是一个大国，他们需要有一颗宽大的心。」

穆塔奇说，面临干旱危机的阿富汗已经获得巴基斯坦、卡达和乌兹别克等国援助，但没有透露更多细节。

他说，他已与中国大使讨论COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗和其他人道主义相关事宜，而北京承诺「很快」就会提供1500万美元给阿富汗。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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