塔利班车辆遇袭 呼罗珊伊斯兰国引爆炸弹

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（法新社贝鲁特19日电） 伊斯兰国宣传机构阿玛克通讯社（Amaq）报导，呼罗珊伊斯兰国今天宣称，周末在阿富汗境内城市查拉拉巴攻击武装组织塔利班。

法新社报导，呼罗珊伊斯兰国（Islamic State-Khorasan，或称ISIS-K）声称，18日在查拉拉巴（Jalalabad）针对塔利班（Taliban）的3辆车分别发动炸弹攻击，今天又针对塔利班的一辆车发动炸弹攻击。

当地媒体报导，一辆载运塔利班武装分子的皮卡车在阿富汗的查拉拉巴遭到炸弹攻击。

目击者告诉当地媒体，遇袭后数名塔利班武装分子受伤送往医院救治。一名记者指出，爆炸发生在往返首都喀布尔（Kabul）的交通要道附近。

查拉拉巴昨天发生连串爆炸袭击，至少两人不幸死亡，这是美军自8月30日撤离阿富汗以来，首次发生造成死伤的炸弹攻击。

位于阿富汗东部的查拉拉巴是南加哈省（Nangarhar）省会，也是伊斯兰国在阿富汗分支的根据地。

虽然伊斯兰国与塔利班都是逊尼派（Sunni）的伊斯兰强硬派好战组织，不过这两者对于宗教教义与策略运用的意见分歧，导致双方的血腥冲突。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP