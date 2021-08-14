塔利班逼近 美驻阿富汗使馆要员工销毁敏感资料

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿13日电） 阿富汗民兵组织塔利班节节逼近首都喀布尔，美国驻喀布尔大使馆今天下令员工销毁敏感资料。美媒报导说，此举凸显美国总统拜登政府已有大使馆可能遭塔利班攻占的心理准备。

据报导，大使馆设施主管今晨发给员工备忘录，指示他们减少敏感资料的数量，销毁任何有美方标志、国旗或可能被滥用于宣传工作的文件和物品。

国务院发言人表示，美国驻喀布尔（Kabul）大使馆已在「缩编中」。发言人说：「我们在世界各地的外交职位缩编作业是遵循标准操作程序，目的是将我们在各类的足迹降到最少，包括员工人数、设备和用品。」

美国媒体报导，一名官员表示，这与大多数美军本月底前撤离阿富汗的既定计画一致，但也坦言塔利班（Taliban）持续进逼，扮演了一定的角色。

法新社提到，拜登在美国打了20年阿富汗战争后下令美军撤离，上述备忘录是美国驻当地大使馆安全疑虑升高的最新迹象。

塔利班持续攻城掠地，昨天又占领阿富汗第2大城坎达哈（Kandahar）和第3大城赫拉特（Herat），并且逼近喀布尔，今天拿下距离喀布尔仅50公里的洛迦省（Logar）首府普里阿兰（Puli Alam）。

随着阿富汗局势急转直下，各国展开撤侨行动。美国昨天宣布，将增派约3000名军人协助撤离美国驻喀布尔大使馆人员；英国也表示将派兵600人至阿富汗协助撤离侨民和翻译人员等事宜。美联社报导，加拿大也将部署特种部队至喀布尔，协助大使馆人员撤退。

丹麦和挪威今天表示将暂时关闭驻喀布尔大使馆；芬兰则表示将撤离130名当地阿富汗人员。

然而美国国防部今天却表示，喀布尔似未面临「迫在眉睫的威胁」。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）今天告诉媒体，看来塔利班正试图孤立喀布尔，但喀布尔未受到迫在眉睫的威胁。但他也说，塔利班占领省会的速度「令人深感忧心」。（译者：卢映孜/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP