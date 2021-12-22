塔利班重开国立博物馆

（法新社喀布尔21日电） 塔利班（Taliban）政府重新开放阿富汗国立博物馆，供游客参观伊斯兰前时期文物，这和他们上次掌权时洗劫并关闭博物馆的作法大相迳庭。

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法新社记者造访位于喀布尔的博物馆时，看到不少民众穿梭各展间，对石器时代彩绘器皿、古钱币及宗教文物赞叹不已。

65岁的拉马图拉（Rahmatullah）细细端详一批2000年历史的古剑后表示：「人类天生看重历史，我希望对我国历史有更多了解，这在我心目中是个特别的地方。」

这座博物馆经塔利班新成立的资讯暨文化部许可，于11月底重新开放。约3个月前，塔利班才结束长达20年的叛乱，重新掌权。

展出物件不乏根本上抵触塔利班激进意识形态的文物，比如有动物及人类图案的陶器。

塔利班1996年至2001年首次掌权时，曾摧毁雕像等博物馆文物，数万文物遭洗劫，至今不知去向。那段期间，塔利班甚至炸毁有1500年历史的巴米扬（Bamiyan）大佛。

但现在塔利班战士却捍卫这座博物馆与其文物，使其不受伊斯兰国（IS）叛乱分子攻击。

博物馆馆长沙达卡（Ainuddin Sadaqat）表示，馆方并未限制展出的文物。35岁的他说，仅「15%至20%是伊斯兰传统文物」，「塔利班战士也会来参观」，有时还成群结队来。

强硬派的塔利班尝试塑造较温和的形象，设法在西方国家驻军撤离后，取得遭中断的数以十亿计美元国际援助并解除制裁。

© 2021 AFP