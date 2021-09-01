塔利班重掌阿富汗 喀布尔女记者人数锐减

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（法新社巴黎1日电） 塔利班重新执政，阿富汗女权进展恐开倒车，无国界记者组织（RSF）今天表示，在阿国首都喀布尔工作的女性记者人数，从昔日的700人，迅速锐减至不到100人。

法新社报导，无国界记者组织指出，随着民兵组织塔利班（Taliban）拿下喀布尔，女记者越来越常被告知必须待在家中，无法继续执行报导任务，甚至遭骚扰、殴打。

根据无国界记者组织去年统计，位于喀布尔的108间媒体共聘用4940人，女性有1080名，当中700人是记者。

然而，除了小型媒体机构外，无国界记者组织指出，2020年受聘于阿富汗前8大媒体集团的510名女性，现在仅剩76人继续工作，其中39人是记者。

无国界记者组织表示，这些数字意味着「首都的女记者几乎消失了」。

尽管塔利班保证会尊重新闻自由，并允许女记者工作，无国界记者组织说，「在没有她们（女记者）的情况下，一个新媒体环境正在形成」。

无国界记者组织呼吁阿富汗的新主政者，保障女性新闻从业人员的自由和安全。

无国界记者组织秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）声明表示：「女性记者能在不受烦扰下重返工作岗位，这点至关重要，且是她们最基本的权利。」

© 2021 AFP