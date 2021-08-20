塔利班重返阿富汗 网红被迫逃亡噤声

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（法新社香港20日电） 萨迪卡（SadiqaMadadgar）的社群媒体帐号，看起来和其他成功的阿富汗年轻网红没什么区别，直到塔利班闯进首都喀布尔（Kabul），颠覆了她的梦想。

塔利班重返，在阿富汗的社群媒体掀起惊滔骇浪。知名网红不是销声匿迹，就是逃亡，居民和活动人士则是仓促删改他们的网路痕迹。

萨迪卡因为参加实境选秀节目「阿富汗之星」（Afghan Star）而走红，以令人惊艳的歌喉和平易近人的邻家女孩形象获得喜爱。

身为虔诚的穆斯林，22岁的萨迪卡戴着头巾。她日常上传影片，在YouTube有2万1200人订阅，Instagram也有18万2000人追踪。

她的影片内容包括边笑边切西瓜，还有在咖啡厅唱歌，朋友在旁以吉他伴奏。她最近还去了塔利班的精神发源地坎达哈（Kandahar），上传了和女性朋友一起吃比萨的影片。

14日，萨迪卡公然在Instagram发布了她的第一则政治性贴文。

她写道：「我不想要在网路上表达我的痛苦，但我真的受够这一切。当我看到这片土地、我的故土在我眼前慢慢被摧毁，我的心碎成一片片。」

隔天，塔利班攻入喀布尔，萨迪卡不再发文。

数以百万计阿富汗年轻人，尤其是女性与少数信仰者都忧心，过去在网路发布的内容，可能会让他们有生命危险。

几乎没有人能够忘记，塔利班上次在1996至2001年执掌阿富汗时期，实施极度保守的伊斯兰律法。

女性被禁止参与公众生活，女孩无法上学，娱乐活动被禁止，并实施石刑等严酷惩罚。

阿伊达（Ayeda Shadab）是许多阿富汗年轻女性的时尚指标，在Instagram有29万名追随者，TikTok有40万名。她在喀布尔开设高档精品店，每天都会穿上到货的最新服饰，拍照上传网路。

对于塔利班将会如何对待她这种时尚女企业家，阿伊达并不心存幻想。

她最近接受德国第二电台（ZDF）访问时说：「如果塔利班拿下喀布尔，像我这种人将不再安全。像我这种不戴面纱、有工作的女性，他们无法接受。」

阿伊达十分恐惧塔利班复辟，导致她必须逃亡。她最近告诉追随者，她已经搬到土耳其。

但有些人则没那么幸运。

19岁的安瓦利（Zaki Anvari）是知名足球员，效力于阿富汗国家青年足球队，常在社群媒体上传时尚自拍。

阿富汗运动总会19日证实，安瓦利是试图攀附美国军机逃离喀布尔，结果从高空摔落的死者之一。

脸书遵从活动人士、记者与民间社会团体的建议，宣布一项新安全措施，让阿富汗用户能迅速封锁帐号。同时拥有WhatsApp和Instagram的脸书也表示，将成立特别运作中心，「以应对浮现的新威胁」。

美国倡议团体「人权至上」（Human Rights First）以普什图语及达利语发布教程，指导阿富汗人删除他们的数位历史纪录。「人权至上」也给香港与缅甸的活动分子，发布过类似教程。

© 2021 AFP