塔利班领导层笼罩神秘面纱

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（法新社喀布尔15日电） 即便在塔利班统治阿富汗的1996到2001年期间，塔利班的内部架构和领导层总是笼罩着神秘面纱。

随着这个强硬的伊斯兰组织即将重掌势力，以下一窥塔利班领导班子的内幕。

● 塔利班精神领袖艾昆萨达（Haibatullah Akhundzada）

2016年，美国空袭炸死塔利班领袖曼苏尔（Mullah Akhtar Mansour）之后，塔利班迅速权力过渡，艾昆萨达继位。

艾昆萨达被任命为领袖后，得到盖达组织首脑萨瓦里（Ayman al-Zawahiri）的效忠，被萨瓦里尊为「信徒的埃米尔（源自阿拉伯文的amir，意思是指统率他人的人或国王）」。

在此之前，艾昆萨达是低调的宗教人物。与其说是军事指挥官，他更被认为是精神上的名义领导人。

艾昆萨达鲜少露面，仅在伊斯兰节庆时发表年度谈话。

●塔利班共同创立者巴拉达（Mullah Baradar）

巴拉达成长于坎达哈省（Kandahar），这里也是塔利班活动的发祥地。

如同大多数阿富汗人，巴拉达的一生因为1970年代末期苏联入侵阿富汗而永远改变，促使他成为一名叛乱分子。

据信他曾和塔利班的独眼领导人欧玛（Mullah Omar）并肩作战。

苏联撤出阿富汗后，阿富汗很快陷入内战，充斥混乱与贪腐。在这样的背景下，巴拉达与欧玛在1990年代初期成立了塔利班。

塔利班在2001年垮台后，据传巴拉达在内的一小群叛乱分子曾拿着一封信，找上当时的阿富汗临时总统卡赛（Hamid Karzai），上头可能写着要认同阿富汗新政权的协议。

巴拉达在2010年在巴基斯坦被捕，持续被拘留到美国于2018年施压将他释放，前往卡达。

他在卡达被任命为塔利班政治领导人，主导塔利班与美国签署的撤退协议。

● 哈卡尼网络领导人西拉杰丁．哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）

他父亲是着名反苏联圣战分子哈卡尼（Jalaluddin Haqqani），哈卡尼曾在美国和巴基斯坦协助下，于反苏联占领阿富汗战争中成为游击队领导人，后与塔利班结盟，在塔利班政权于2001年被推翻后，转而对抗美方。西拉杰丁之后成为哈卡尼网络的实际领导人。

西拉杰丁．哈卡尼身兼二职，一方面是塔利班的第2把手，同时领导着强大的哈卡尼网络。

哈卡尼网络是美国点名的恐怖组织，被认为在过去20年间，是对阿富汗政府及美国领导的北大西洋公约组织（NATO）军队造成最危险威胁的派系之一。

哈卡尼网络以运用自杀炸弹而恶名昭彰，据信在过去几年，策动了在喀布尔最为知名的多场攻击事件。

哈卡尼也被指控暗杀阿富汗高层官员，并多次绑架西方国家公民要求赎金，包括在2014年获释的美国陆军中士伯格达尔（Bowe Bergdahl）。

●「后裔」雅库布（Mullah Yaqoob）

雅库布是塔利班创始人欧玛之子。他领导塔利班权力极大的军事委员会，监督塔利班的众多战地指挥官，在战争中执行塔利班的战略行动。

他的血统，以及与欧玛（在塔利班地位几乎与邪教领导人一般崇高）的父子关系，使他成为有力的象徵人物，并得以让逐渐扩张的塔利班行动得以统一。

不过，有关雅库布在塔利班扮演的实际角色依旧充斥大量质疑。部分分析家认为，他在2020年被任命的职位仅具装饰性质。

© 2021 AFP