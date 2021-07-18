塔利班领袖表态赞成政治解决阿富汗冲突

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（法新社喀布尔18日电） 塔利班最高领袖艾昆萨达今日表示，尽管这个民兵组织已在阿富汗各地发动全面攻势，但他「极力支持」透过政治解决方案，化解阿富汗境内的冲突。

艾昆萨达（Hibatullah Akhundzada）在下周穆斯林节日宰牲节（Eid al-Adha）前发布声明说：「尽管已取得军事上的成功与进展，伊斯兰大公国（Islamic Emirate，塔利班过去取得阿富汗政权时所取的国号）仍极力支持在国内采取政治解决方案。」

艾昆萨达指出，「伊斯兰大公国将善用每一个机会，以建立伊斯兰制度以及和平与安全」。他强调，塔利班致力打造结束战争的解决方案，并抨击反对政党在「浪费时间」。他还补充说：「我们要传达的讯息是不要依赖外国人，让我们自己解决问题，拯救我们的家园脱离当前危机。」

塔利班宣布上述消息之际，阿富汗政府和塔利班代表本周末在卡达首都杜哈（Doha）进行新一轮会谈。针对这场停滞已久的和平谈判，人们也开始重拾希望。

自5月初以来，塔利班在阿富汗的乡村地区大举发动攻击，占领数十个地区、边境通道，还攻击了1个省会。

美国领导的外国军队展开最后撤军行动后，这个叛乱组织也发动最新攻势。美国与北约的撤军计画将于8月底完成。

© 2021 AFP