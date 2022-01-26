塔利班首访欧洲 挪威：不代表承认政权合法化

（法新社奥斯陆25日电） 阿富汗塔利班掌权5个月来，官方代表团首度赴欧洲访问，于挪威奥斯陆和英法等国官员会谈，挪威坚称这不代表承认塔利班政权，西方将这次见面定调为与人道援助相关。

广告 继续浏览后续

目前尚未有任何国家承认基本教义派的塔利班政权，国际社会在出手援助前，都等着看塔利班想要如何统治阿富汗。

塔利班（Taliban）自去年8月重掌阿富汗政权，这是官员首度赴欧洲进行里程碑访问，行程最后一天，这批基本教义派官员与几位西方外交官举行闭门会谈。

会议在挪威奥斯陆附近一家饭店举行。塔利班代表团由外交部长穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）率领，会见了法国外交部高层官员洛尔拉里（Bertrand Lotholary）、英国特使凯西（Nigel Casey）及挪威外交部人员。

法新社报导，塔利班目前正寻求国际承认与财政援助。

塔利班上台后，国际援助戛然而止，阿富汗人权状况迅速恶化，更加深民众的困境，数以百万计民众在历经几次严重干旱后，早就遭受饥荒之苦。

西方外交官透露在会谈中，他们向塔利班提到希望对方能做到的事项。

欧盟阿富汗问题特使尼克拉森（Tomas Niklasson）在推特（Twitter）写道，他已强调当新学年度在3月开学时，阿富汗全国各地男孩女孩都应获准进入中小学就读。

稍早，塔利班外交部发言人在推特写道，欧盟承诺「持续向阿富汗提供人道援助」。

塔利班对本周会谈表示欢迎，认为是迈向国际承认的一步。

但挪威坚持这次会谈并不代表承认塔利班或予以合法化。而挪威决定邀请塔利班，并花了大笔费用包机让他们造访，已遭受专家、侨民和阿富汗运动人士的严厉批评。

挪威首相斯托尔（Jonas Gahr Store）说，他知道与塔利班在奥斯陆举行会谈，让许多人感到困惑，但他说，这是避免「人道灾难」的第一步。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP