塔利班：中国承诺驻阿富汗使馆维持运作

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（法新社喀布尔3日电） 塔利班（Taliban）发言人今天表示，中国承诺驻阿富汗大使馆维持运作，并增加对阿富汗的人道援助。

塔利班发言人夏亨（Suhail Shaheen）在推特发文表示，塔利班驻卡达杜哈（Doha）政治办公室成员哈纳菲（Abdul Salam Hanafi）与中国外交部长助理吴江浩通过电话。

夏亨说：「吴江浩表示他们将维持驻喀布尔大使馆运作，相比过去彼此间的关系会更为加强。阿富汗会在区域安全与发展上扮演重要角色。」

夏亨又说：「中国也将持续加强人道援助，特别是治疗COVID-19（2019冠状病毒疾病）方面。」

法新社报导，北京未立即证实这项消息。

塔利班从民兵组织转而接掌阿富汗政权之际，国际上对于与塔利班接洽多采观望态度。

但中国认为美国从阿富汗未做好计画仓促撤军，对此一再抨击，并说已准备在塔利班掌权后，强化双方「友善与合作关系」。

阿富汗情势恶化时，北京早在数月前已开始撤侨行动，但中国驻喀布尔大使馆仍维持运作。

北京尚未承认塔利班为阿富汗实质政府，并对塔利班援助穆斯林维吾尔少数族裔向敏感的新疆边境渗透戒慎以对。

分析专家指出，对北京而言，喀布尔若有个稳定政府并可以合作，将有助中国在海外拓展基础设施计画。

同时，塔利班也可能认为中国是投资和经济支持的重要来源。

中国企业一直着眼阿富汗大量的铜和锂矿资源，但专家说，阿富汗目前情势危险有安全疑虑，投资人不太可能立即投入这些商品。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP