塔利班：已围困反抗势力 寻求和谈不开战

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（法新社喀布尔23日电） 阿富汗武装组织塔利班（Taliban）今天表示，塔利班战士已经围困庞吉夏河谷（Panjshir Valley）的反抗势力，但会寻求和谈，而非开战。

据传双方彻夜爆发冲突，挺塔利班的社群媒体帐号称出动大批战士，阿富汗前副总统沙雷（AmrullahSaleh）则说，反抗势力正在顽强抵抗。

法新社报导，塔利班发言人穆贾希德（ZabihullahMujahid）在推特表示，塔利班战士「驻扎在庞吉夏河谷附近」，从三个方向展开包围。

他并表示：「伊斯兰大公国（Islamic Emirate，塔利班过去国号）想要和平化解争端。」

反抗势力的社群帐号驳斥被击败的说法，表示伏击了塔利班，对方已溃逃。

由于战事发生在难以抵达的偏远山区，两造说法都无法独立证实。

庞吉夏河谷有知名的天然屏障，以兴都库什山脉（Hindu Kush）作为堡垒，在1990年代阿富汗内战时期从未落入塔利班之手。在更早的苏联入侵阿富汗时期，苏联也从未拿下这块地方，现在成为阿富汗的最后一块反攻地。

阿富汗知名反塔利班战士马树德（Ahmed ShahMassoud）之子小马树德（Ahmad Massoud）领导反抗势力在此对抗塔利班。阿富汗副总统沙雷也来到此地。社群网路先前流出照片，可见两人会谈。

© 2021 AFP