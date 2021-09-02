塔吉克称无法收容大量阿富汗难民 南非也拒收

广告 继续浏览后续

（法新社杜桑贝/约翰尼斯堡2日电） 塔吉克今天警告，国内缺乏收容大量来自邻国阿富汗难民的基础设施，并批评国际组织未提供协助。南非也回绝了接收阿富汗难民的要求。

塔吉克Khovar通讯社今天报导，内政部长拉希左达（Ramazon Hamro Rahimzoda）昨天和联合国难民事务高级专员（UN High Commissioner for Refugees）的塔吉克代表开会，双方讨论日益增加的难民，以及阿富汗的人道危机。

拉希左达在会中表示，目前有80个阿富汗家庭落脚在两国交界处，他们担心安危，寻求跨越边界进入塔吉克。

拉希左达说，塔吉克虽准备了地点收容难民，但国际组织未提供「实际协助」安置他们。

Khovar通讯社引述拉希左达的话说：「基于这个因素，塔吉克共和国没办法收容大量的难民和寻求庇护者。」

拉希左达也说，武装组织塔利班（Taliban）重新掌权后，塔吉克已经让5000名越界逃难的阿富汗士兵「和平返回」。

此外，南非表示，由于国内已收容来自其他国家「可观数量」的难民，因此已回绝接纳逃到巴基斯坦的阿富汗难民。

南非政府表示，他们被要求「考虑接收一些在巴基斯坦寻求庇护的阿富汗难民」。

南非外交部昨晚发表声明说：「这项要求是在他们前往最终目的地前暂时安置在南非。」

「很不幸地，南非政府的情况不适合应允这样的要求。」

外交部在声明稿中说，南非已安置了为数不少的难民，疲于应付他们的需求。

「当中大部分的人已受惠我们国家提供的社会协助和免费的医疗方案。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP