塔尔火山喷发 菲律宾撤数千人

（法新社马尼拉26日电） 菲律宾首都马尼拉南方的塔尔火山（Taal Volcano）今天早上喷发，将火山灰与蒸气喷到1500公尺外的高空，数以千计住在火山附近的居民被下令撤离。

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菲律宾火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）在声明中说，位于马尼拉南方塔尔湖（Taal Lake）中央的塔尔火山今天早上7时22分「短暂」喷发。

火山暨地震研究所警告火山恐进一步喷发，可能会引发火山碎屑流，火山气体、火山灰和碎屑快速移动，相当危险，甚至可能也会引发海啸。

火山暨地震研究所「强烈」建议住在塔尔湖周围易受波及社区的居民撤离，并将警戒等级从2级上调至3级。

塔尔火山起初喷发后，出现「几乎是持续的准岩浆型火山喷发活动」，将火山灰与蒸气喷到1500公尺外的高空。

火山暨地震研究所科学家科萨兰（Princess Sharlynne Cosalan）告诉法新社，在火山喷发的数个小时后，火山灰与蒸气散发情况缓和下来，但研究所持续侦测到火山性地震，「可能」会有下一次喷发。

地区民防机构发言人雷耶斯（Kelvin John Reyes）说，有5座村庄的居民已被下令撤离。根据最新官方数据，有1万2000多人住在当地。

© 2022 AFP