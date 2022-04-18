塔特姆压哨球绝杀篮网 塞尔蒂克惊险夺季后赛首胜

（法新社波士顿17日电） NBA季后赛首轮，塞尔蒂克首战靠塔特姆的压哨上篮绝杀篮网，最终115比114惊险收下季后赛首胜。

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美国职篮NBA东区季后赛首轮，第2种子波士顿塞尔蒂克今天在主场迎战第7种子布鲁克林篮网。

两队此役一路激战，终场前1分4秒，双方战成平手。此时，篮网的厄文（Kyrie Irving）砍进一记三分弹，落后3分的塞尔蒂克靠布朗（Jaylen Brown）切入后的上篮得手，将落后缩小到剩下1分差距。

接着，篮网的杜兰特（Kevin Durant）在三分线外出手落空，塞尔蒂克的霍福德（Al Horford）抓下篮板，让球队有了逆转战局的机会。

塞尔蒂克握有最后一波球权，布朗往禁区挤后，把球传给在三分线外埋伏的史玛特（Marcus Smart），史玛特假动作晃起对手后切入，并把球送给从三分线外空手切入的塔特姆（Jayson Tatum），塔特姆接球后大转身跨步放进两分，助塞尔蒂克最终以1分之差气走篮网。

塔特姆此役攻下塞尔蒂克最高的31分；布朗、史玛特分别获得23分、20分；霍福德有20分、15篮板的「双十」成绩。

篮网的厄文今天轰下全场最高的39分；杜兰特虽贡献23分，但24次出手只命中9球；替补的德拉吉奇（Goran Dragic）、克莱克斯顿（Nic Claxton）分别拿下14分、13分。

© 2022 AFP