塔特姆轰39分 塞尔蒂克连赢篮网3场听牌

（法新社纽约23日电） 塔特姆今天轰下全场最高39分，塞尔蒂克在他带领下，以109比103在季后赛首轮连赢篮网3场，取得「听牌」优势。

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美国职篮NBA季后赛首轮，东区第2种子波士顿塞尔蒂克在主场连赢两战后，带着系列赛2比0领先优势，在今天于客场挑战第7种子布鲁克林篮网。

塞尔蒂克首节在塔特姆（Jayson Tatum）攻下12分的带领下，以30比25领先篮网。次节篮网靠克莱克斯顿（Nic Claxton）8分、布鲁斯．布朗（Bruce Brown）6分的联手出击，打出单节25比23攻势将落后缩小，但塞尔蒂克上半场仍以53比50领先3分。

下半场比赛，塞尔蒂克的塔特姆在第3节攻下13分，且在仅以75比72领先3分之际，靠史玛特（Marcus Smart）上篮得手和急停跳投命中，以及杰伦．布朗（Jaylen Brown）的灌篮成功，拉出一波6比0攻势，让他们带着81比72的领先优势进到第4节。

末节篮网依旧挡不住塔特姆的进攻，让他单节再砍进14分，终场塞尔蒂克以6分之差赢球。

塞尔蒂克的塔特姆今天轰下39分，杰伦．布朗攻下23分，史玛特、普瑞查德（Payton Pritchard）分别获得14分、10分。

布鲁斯．布朗此役拿下篮网全队最高的26分，杜兰特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）都获得16分，替补的克莱克斯顿、米尔斯（Patty Mills）分获13分、12分，塞斯．柯瑞（Seth Curry）则有10分进帐。

塞尔蒂克今天赢球，率先在系列赛「听牌」，两队接下来将于25日（台湾时间26日）在篮网主场进行系列赛第4战，塞尔蒂克最快可于当天晋级。

© 2022 AFP