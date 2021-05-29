塔特姆飙50分 塞尔蒂克破篮网季后赛扳回一城

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（法新社洛杉矶28日电） 美国职篮NBA东区季后赛首轮，波士顿塞尔蒂克塔特姆（Jayson Tatum）摆脱小低潮，砍下生涯季后赛单场新高50分，率队125比119击败布鲁克林篮网，在两军季后赛第3战扳回一城，但仍1 比2落后。

塔特姆在系列赛前两战合计32投9中仅31分，但今晚他30投16中，包含5记三分弹，表现判若两人。

塔特姆18日于东区附加赛对华盛顿巫师时也曾轰进50分，本月两度缔造单场飙50分的表现，但今天的回神对绿衫军是及时雨。

塔特姆赛后说：「我不过是想做得更好，投两战打得不理想，所以想说要自我弥补，并尽一切所能帮球队赢球。」

两军7战4胜制的第4战30日继续在波士顿厮杀。

篮网控卫厄文（Kyrie Irving）全场17投6中仅拿16分，另有6篮板2助攻；篮网三巨头的哈登（James Harden）攻下全队最高41分，杜兰特（Kevin Durant）39分。

绿衫军除塔特姆大杀四方，史玛特（Marcus Smart ）挹注23分，汤普森（Tristan Thompson）19分13篮板，福尼耶（Evan Fournier）也有17分，先发里只有控卫华克（Kemba Walker）较闷，14投3中只拿6分。

© 2021 AFP