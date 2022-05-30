塔特姆26分灭热火 塞尔蒂克与勇士争冠

（法新社迈阿密29日电） 塔特姆今天攻下26分，率领塞尔蒂克100比96击败热火，并以东区冠军赛4胜3负的成绩晋级，接下来将与勇士争夺总冠军。

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7战4胜制的美国职篮NBA东区冠军赛，头号种子迈阿密热火与第2种子波士顿塞尔蒂克在打完系列赛前6战后，以3比3战成平手，今天决定哪一队能闯进总冠军赛的第7战，在热火主场进行。

这场比赛开打后，塞尔蒂克打出20比7开局，很快取得两位数领先，热火靠文森（Gabe Vincent）「4分打」在内的一波8比0反扑稍将落后拉近，但塞尔蒂克首节仍以32比17领先。

热火次节在阿德巴约（Bam Adebayo）一次篮下的进球后，将落后缩小到剩下9分，但塞尔蒂克在塔特姆（Jayson Tatum）、史玛特（Marcus Smart）联手下，回敬一波6比0攻势，再将比数拉开。热火靠着斯特鲁斯（Max Strus）、巴特勒（Jimmy Butler）的三分球再将落后幅度拉近到剩下9分，并在劳瑞（Kyle Lowry）连续罚进4球的情况下，让塞尔蒂克上半场仅以55比49领先6分。

下半场开赛后，先进球的热火一度将分差压缩到剩下4分，但塞尔蒂克慢慢将比数拉开，并在史玛特砍进三分弹后，再度握有两位数领先，并在3节打完后，以82比75保持领先。

末节热火打出4比0开局，一度剩下3分落后，塞尔蒂克在史玛特切入后的急停跳投得手后，将领先幅度拉开到两位数，但热火在劳瑞切入上篮得手、斯特鲁斯砍进三分球后，拉出一波猛烈攻势，将落后缩小到剩下2分。此时，史玛特两罚俱中，让塞尔蒂克稳住阵脚，并在最终以4分险胜。

塔特姆除攻下塞尔蒂克全队最高的26分，并抓下10个篮板，交出「双十」成绩单，史玛特、布朗（Jaylen Brown）都为球队贡献24分，替补的威廉斯（Grant Williams）拿下11分，霍福德（Al Horford）虽只获5分，但抓下14个篮板。

热火的巴特勒轰下全场最高35分，阿德巴约有25分、11篮板的「双十」成绩，劳瑞有15分进帐。

塞尔蒂克此役赢球，拿下东区冠军，接下来将与西区冠军金州勇士争夺这个球季的总冠军。总冠军赛将于6月2日（台湾时间3日）于勇士主场进行。

塞尔蒂克继2009-10球季后，再次闯进总冠军赛，当年他们与洛杉矶湖人打满7场，才以3比4败下阵来。

© 2022 AFP