塔特姆27分浇熄热火 塞尔蒂克东区冠军赛扳平

（法新社迈阿密19日电） 塔特姆今天攻下27分，率塞尔蒂克127比102大胜热火，在NBA东区冠军赛扳回一城，双方在打完两场比赛后，以1比1战成平手。

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美国职篮NBA东区冠军赛，头号种子迈阿密热火在系列赛首战，靠巴特勒（Jimmy Butler）轰下全场最高41分带领下，以118比107击败第2种子波士顿塞尔蒂克，今天两队继续在热火主场进行第2战。

东区冠军赛首战，塞尔蒂克的霍福德（Al Horford）因触发NBA为COVID-19（2019冠状病毒疾病）制订的健康暨安全条例而无法上场，史玛特（Marcus Smart）则因脚扭伤不克出赛，两人今天回归，为球队注入强心针。

这场比赛开打后，热火一度以18比8领先达两位数，但塞尔蒂克首节三分球11投9中，命中率是惊人的8成18，19次出手命中12球，整体投篮命中率也高达6成67，并靠布朗（Jaylen Brown）、威廉斯（Grant Williams）分别攻下11分、8分的联手带领，在首节打完时，反倒以35比24领先热火11分。

次节塞尔蒂克打出19比9开局，并在塔特姆（Jayson Tatum）进球后，以54比33领先超过20分，在他单节砍进17分的带领下，塞尔蒂克将领先拉开，在上半场70比45领先热火。

下半场的比赛，塞尔蒂克靠史玛特单节11分带领，在3节打完后，以96比71保持领先。

末节在霍福德的跳投得手后，塞尔蒂克领先达30分，也为比赛胜负提前定调，终场塞尔蒂克就以25分之多大胜。

塞尔蒂克的史玛特除攻下24分，还送出高达12次助攻，并抓下9个篮板，有「准大三元」的成绩，塔特姆、布朗分别攻下27分、24分，替补的威廉斯、普瑞查德（Payton Pritchard）分别获得19分、10分，霍福德也有10分进帐。

热火的巴特勒攻下全场最高29分，文森（Gabe Vincent）和替补的欧拉迪波（Victor Oladipo）都有14分进帐，同样从板凳出发的赫洛（Tyler Herro）则拿下11分。

塞尔蒂克今天赢球，在系列赛扳成1比1平手，两队21日（台湾时间22日）将移师塞尔蒂克主场进行系列赛第3战。

© 2022 AFP