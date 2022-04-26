塔特姆29分率队赢球 塞尔蒂克横扫篮网晋级

（法新社纽约25日电） 塔特姆今天6犯「毕业」，但在他攻下29分的带领下，塞尔蒂克116比112赢球，在季后赛首轮横扫篮网，闯进季后赛次轮。

广告 继续浏览后续

美国职篮NBA东区第2种子波士顿塞尔蒂克在季后赛首轮以3比0「听牌」后，今天继续在客场对上第7种子布鲁克林篮网。

这场比赛开打后，篮网攻势集中在杜兰特（Kevin Durant）身上，他单节独得11分，塞尔蒂克的攻击则让篮网防不胜防，上场9人中8人有得分纪录，首节30比26领先篮网4分。

中场前2.1秒，塞尔蒂克的威廉斯（Grant Williams）砍进三分球，让球队取得8分领先，而在塔特姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、威廉斯各攻下12分的联手带领下，塞尔蒂克半场打完以58比50领先。

第3节塔特姆砍进12分，塞尔蒂克最多领先15分，篮网靠塞斯．柯瑞（Seth Curry）在第3节结束前22.6秒砍进三分球，稍将比分差距缩小，但塞尔蒂克前3节打完后，以90比78领先篮网达两位数的12分。

末节，塔特姆在比赛剩下2分49秒时被判进攻犯规6犯离场，让塞尔蒂克陷入危机，篮网把握机会反扑，靠杜兰特一次切入后的跳投得手，一度将比分差距缩小到剩下1分，但布朗的进球让塞尔蒂克稳住领先，霍福德（Al Horford）终场前13.9秒在篮下将球补进，让球队握有4分领先，价值连城。

即便杜兰特关键时刻砍进三分球，但史玛特（Marcus Smart）两罚中1，最终塞尔蒂克仍以4分差距获胜，在系列赛4比0横扫篮网。

塔特姆此役攻下塞尔蒂克全队最高的29分，布朗贡献22分，史玛特除获20分外，还送出11次助攻，威廉斯、霍福德分别获得14分、13分。

篮网的杜兰特轰下全场最高39分，塞斯．柯瑞（Seth Curry）、厄文（Kyrie Irving）分别攻下23分、20分，替补的克莱克斯顿（Nic Claxton）、德拉吉奇（Goran Dragic）则分别有13分、10分进帐。

塞尔蒂克今天获胜，晋级季后赛次轮，接下来的对手将是第3种子密尔瓦基公鹿与第6种子芝加哥公牛系列赛的胜队。在那个系列赛中，上季拿下总冠军的公鹿握有3比1「听牌」优势。

© 2022 AFP