塔特姆50分轰垮巫师 塞尔蒂克闯进季后赛

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（法新社波士顿18日电） 塔特姆今天轰下50分，让塞尔蒂克118比100戏耍巫师，成功闯进季后赛。输球的巫师要进季后赛仍未绝望，他们接下来将与溜马争夺东区最后一张季后赛门票。

美国职篮NBA附加赛今天进行，例行赛东区第7、第8的波士顿塞尔蒂克、华盛顿巫师正面交锋，塞尔蒂克今天赢球，可以第7种子身分闯进季后赛，卯上第2种子布鲁克林篮网，输球的巫师则需和溜马争夺以第8种子资格进军季后赛资格。

今天稍早，例行赛东区排名第9的印第安纳溜马，在沙波尼斯（Domantas Sabonis）14分、21篮板、9助攻准大三元成绩带领下，以144比117轰垮例行赛东区第10的夏洛特黄蜂。

塞尔蒂克上周接到噩耗，阵中明星球员布朗（Jaylen Brown）因为开刀治疗左手腕韧带撕裂伤使本季宣告报销，让球队力拚季后赛席次之际出现大利空。布朗本季平均每场比赛可有24.7分、6篮板、3.4助攻的贡献。

此役，塞尔蒂克首节27比21领先，但巫师次节打出33比25攻势，让塞尔蒂克半场打完反以52比54落后；但易篮后，塞尔蒂克第3节打出38比26攻势奠定胜基，最终以18分之差获胜。

巫师今天三分线外21次出手仅投进3球，命中率低到仅1成43，是输球一大关键。

塔特姆（Jayson Tatum）今天32次出手命中14球，17次罚球全数命中，轰下全场最高50分，沃克（Kemba Walker）也为塞尔蒂克攻下29分，汤普森（Tristan Thompson）则有12分、12篮板的贡献。

巫师的毕尔（Bradley Beal）此役攻下22分，卫斯布鲁克（Russell Westbrook）虽有20分、14篮板进帐，但供输遭对手切断，只送出5次助攻，替补的史密斯（Ish Smith）、葛佛（Daniel Gafford）分别有17分、12分进帐。

© 2021 AFP