塞尔维亚大选登场 武契奇可望连任总统

（法新社贝尔格勒3日电） 塞尔维亚今天举行大选，矢言维持国家稳定的现任总统武契奇（Aleksandar Vucic）可望赢得连任，继续在这个巴尔干国家执政。

广告 继续浏览后续

这个人口约700万的国家将选出总统以及250席国会的代表。

根据最新民调，武契奇中间偏右的塞尔维亚进步党（Serbian Progressive Party）预料将维持对国会的控制，武契奇则可望赢得第2任期。

观察家先前认为这场大选会聚焦环保议题、贪渎和权利，但俄罗斯入侵乌克兰让选战蒙上巨大阴影。

武契奇巧妙利用欧洲重陷战争以及冠状病毒疫情拉抬选情，承诺选民他会在前景充满不确定性之际，维持国家稳定。

仅仅数月之前，在野党似乎还有扭转局势的能量。1月间，武契奇在数以万计民众走上街头抗议之后，取消备受争议的锂矿计画。

那对掌权10年，历任总理、副总理、国防部长等多项职务的武契奇而言，无疑是罕见挫败。

但最新民调预测武契奇今天将赢得连任，在野党希望高投票率能把选战逼入第2回合，分析家却说，在野党几乎没机会拉下武契奇，或瓜分他的联盟在国会大幅占据的席次。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2022 AFP