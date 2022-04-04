塞尔维亚大选 总统武契奇宣称胜选连任

（法新社贝尔格勒3日电） 塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）宣称在今天的大选取得压倒性胜利，为另一个5年任期铺路。

广告 继续浏览后续

官方计票结果预计明天晚间公布，但投票所关闭没多久，武契奇似乎对自己的表现信心满满，并说第二轮投票已无必要。

武契奇在电视发表胜选演说：「我很高兴选民踊跃投票，这显示塞尔维亚社会的民主本质。」他又说自己囊括约6成的选票，「再无悬念了」。

这个人口约700万的国家，这次大选将选出总统、250席国会代表，及在多个地方行政区的公职。

选前几个民调都预测武契奇中间偏右的塞尔维亚进步党（Serbian Progressive Party）将维持对国会的掌控，武契奇则可望赢得第2任期。

观察家先前认为这场大选会聚焦环保议题、贪渎和人权，但俄罗斯入侵乌克兰对选战产生了巨大影响。

武契奇巧妙利用欧洲重陷战争和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情来拉抬选情，承诺选民他会在前景充满不确定性之际，维持国家稳定。

武契奇在胜选演说中表示，乌克兰危机对选举结果影响很大。

在武契奇演讲之后，塞尔维亚反对派候选人波诺斯（Zdravko Ponos）仍不认输。他说：「这场选举是武契奇政权走向终点的起点…我们不会浪掷这个机会。」

塞尔维亚选举委员会预测投票率约达6成上下，比上次2020年大选高近10个百分点。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP