塞尔维亚越劳控中国企业剥削 欧洲议会呼吁调查

（法新社史特拉斯堡16日电） 欧洲议会今天通过决议，呼吁针对越南劳工疑被贩运到塞尔维亚并在中资工厂被迫劳动情事进行调查。当地越劳上月罢工，抗议工作环境恶劣及疑似被诱骗工作。

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欧洲议会以586票赞成、53票反对的结果通过决议，呼吁塞尔维亚当局「审慎调查此案，确保工厂尊重基本人权」。位于巴尔干半岛上的塞尔维亚正积极申请加入欧盟。

欧洲议会也呼吁，让欧盟及相关官员完全自由进入位于塞尔维亚北部小城兹雷尼亚宁（Zrenjanin）的中国玲珑轮胎公司（Linglong Tire）及其员工宿舍；这家公司雇用约500名越南劳工。

中国近年在塞尔维亚和邻近的巴尔干国家投资数十亿美元，希望扩大在中欧的经济版图。 东、西方之间正在巴尔干半岛争夺影响力，塞尔维亚在试图吸引投资人之际，也迅速利用了中国对这个区域的兴趣。不过，塞国政府也一再被控于经营管理上赋予中资公司太多自主权。

今年11月，数以百计在中国玲珑轮胎公司塞尔维亚厂的越南劳工罢工，抗议环境恶劣，并声称自己被诱骗来工作，消息登上塞国新闻头条，引发外界对当地中国投资的质疑。

公民社会、人权团体及媒体报导指出，塞国政府对环境疑虑和可能侵犯人权情事睁一只眼闭一只眼。 多名劳工告诉法新社，他们的护照被没收，「我们的生活像是在牢里」。塞国一些领导人物则回避有关玲珑公司不法行为的控诉。

欧洲议会另在决议中，针对环境领域的严重贪腐和法治问题、普遍缺乏透明度，以及基础设施计画的环境及社会影响评估表达担忧。

本月初，塞尔维亚各地有数以千计愤怒的示威民众上街堵住干道，原因是政府支持一项准许矿业巨擘力拓集团（Rio Tinto）在塞国开采锂矿的计画。

© 2021 AFP