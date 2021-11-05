塞尔蒂克断热火5连胜 76人登上东区龙头

（法新社迈阿密4日电） 美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克今天有6人得分达双位数，加上卖力防守，终场95比78踢馆成功，终结迈阿密热火5连胜。热火落败后把东区龙头宝座让给费城76人。

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布朗（Jaylen Brown）拿下塞尔蒂克阵中最高的17分；队友施洛德（Dennis Schroder）14分；奈史密斯（Aaron Nesmith）13分；蓝福特（Romeo Langford）12分；霍福德（Al Horford）和塔特姆（Jayson Tatum）各10分。

这是塞尔蒂克在3连败后赢得2连胜，而且开季至今4胜都是在客场拿下。

热火赛前场均115.6分为联盟最高，但此役得分为本季最低，投篮命中率34.6%，三分球更是41投9中、命中率为惨不忍睹的22%。

劳瑞（Kyle Lowry）为热火拿下6分、7篮板、5助攻，第3节末因左脚踝扭伤离场。队友巴特勒（Jimmy Butler）拿下全场最高20分；罗宾逊（Duncan Robinson）16分；阿德巴约（Bam Adebayo）13分、7篮板。

这是热火本季首度在主场吞败，也让76人登上东区第一。

76人今天以109比98击败底特律活塞，战绩来到7胜2败。

「咖哩弟」塞斯．柯瑞（Seth Curry）昨天助76人击败芝加哥公牛，今天延续火烫手感，拿下全队最高23分。

队友马克西（Tyrese Maxey）挹注20分；恩比德（Joel Embiid）19分；米尔顿（Shake Milton）16分；尼安（Georges Niang）板凳出发贡献14分。

活塞方面，葛兰特（Jerami Grant）27分、6篮板、4助攻；选秀状元康宁汉（Cade Cunningham）18分、10篮板首缴双十成绩，仍无缘取胜。

© 2021 AFP