塞尔蒂克21记三分弹赢球 勇士葛林：会找到办法阻止

（法新社旧金山2日电） 塞尔蒂克今天砍进21个三分球，终场120比108抢下NBA总冠军赛首战胜利，对手勇士的葛林表示，球队会找到阻止塞尔蒂克三分球攻势的办法。

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美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克今天靠着一波17比0的猛攻，在决胜节轰下40分逆转战局，最终在客场以120比108击败金州勇士，抢下总冠军赛关键的首战胜利。

塞尔蒂克前3节三分球29投12中，命中率4成14，出手63次一共命中28球，整体投篮命中率4成44，打完3节80比92落后勇士12分。

关键的第4节，塞尔蒂克如睡醒的猛狮，出手22次一共命中15球，整体投篮命中率达6成8，三分球12投9中，命中率更是高达7成5。

勇士的葛林（Draymond Green）说：「我们会没事的，我们会找到办法阻止他们再这样投进三分球�我们在比赛前41、42分钟掌控了比赛，所以我们会没事的。」

勇士总教练柯尔（Steve Kerr）表示，如果勇士要阻止塞尔蒂克在球场挂上破纪录的第18面总冠军旗帜，就必须在比赛时打出更好的收尾。

柯尔说：「当我们在第4节丢了40分，且对手整场比赛一共砍进21个三分球，那我们就很难赢球了。」

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