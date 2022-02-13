塞门斯轰30分 拓荒者逆转击败尼克

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（法新社波特兰12日电） 包括一记让球队超前的三分弹在内，塞门斯今天攻下全场最高30分，率美国职篮NBA波特兰拓荒者克服最多23分的落后，以112比103击退纽约尼克。 塞门斯（Anfernee Simons）此役有30分、8助攻的成绩，让打完3节还落后15分的拓荒者，在第4节打出35比11的猛烈攻势，最终逆转留下胜利。 刚转到拓荒者的哈特（Josh Hart），首战便为新东家攻下23分。拓荒者赶在交易大限前才换来几名球员，哈特是其中之一。 拓荒者今天获胜，在6连败后拿下2连胜，阵中替补的麦克勒摩（Ben McLemore）今天12投6中拿下17分，诺基奇（Jusuf Nurkic）有12分、20篮板的「双十」成绩，温斯罗（Justise Winslow）则有14分进帐。 哈特是在拓荒者把麦卡伦（CJ McCollum）换到纽奥良鹈鹕的交易中，涉及的多名球员之一。那笔交易也宣告拓荒者由里拉德（Damian Lillard）和麦卡伦共组「双枪」的时代结束。 尼克的蓝德尔（Julius Randle）今天有28分、16篮板的「双十」演出，沃克（Kemba Walker）则是攻下23分，葛林姆斯（Quentin Grimes）贡献20分。 拓荒者前3节打完，以77比92落后15分。在诺基奇1次灌篮得手后，拓荒者完成一波20比4的猛攻，在比赛剩下4分23秒时，以99比98超前。 拓荒者此役砍进15记三分球，整体投篮命中率为4成76。 尼克先发中锋罗宾森（Mitchell Robinson）在第4节扭伤左脚踝下场，瑞迪许（Cam Reddish）则因右脚踝扭伤提前下场。