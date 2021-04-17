增加难民入境人数恐难兑现 党内同志抨击拜登

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统拜登（Joe Biden）政府今天宣布，无法兑现迅速增加核准入境美国的难民人数承诺，但民主党党内同志随即强烈反弹，稍后拜登团队又改变说法。

拜登政府一位高阶官员稍早表示，拜登将维持历来最低的难民收容额度，即是每年安置1万5000位难民，这个数字是前总统川普（Donald Trump）主政期间采取强硬边境政策所设的。

拜登执政团队日前曾指出，将准许一年约6万名难民入境，并于隔年增加一倍，此举是民主党为终结川普任内煽动的严苛反移民与反难民情绪，所做的更广泛承诺之一。

但这位不具名官员说，白宫将维持现行的1万5000人严格上限，以「重建」支离破碎的移民方案，并因应与2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情有关的棘手难题。

民主党内重量级人士与难民援助团体抨击，拜登的标准「低得令人震惊」且「让人深感失望」后，白宫随即在今天稍晚发表声明改口说，1万5000人这个数字只是暂时的。

白宫提到，预料拜登「将在5月15日前，为本财政年度的剩余时间，设定最终且增加的难民人数上限」，但「他起初设定的6万2500人的目标似乎不太可能」。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP