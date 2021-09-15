墨前毒枭佛恩斯特涉犯组织犯罪洗钱 遭判刑28年

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（法新社墨西哥市14日电） 墨西哥检方今天宣布，墨国最大贩毒集团之一华瑞兹的前首脑佛恩特斯（Vicente Carrillo Fuentes）因触犯组织犯罪、洗钱和非法持有武器等罪名，遭到法官判处28年徒刑。

58岁的佛恩特斯有「总督」（El Viceroy）称号，他是华瑞兹集团（Juarez cartel）创办人阿马多（Amado Carrillo Fuentes）的弟弟。华雷斯集团与敌人之间的地盘争夺战累计造成数千人死亡。

有「天空之主」（El Senor de los Cielos）称号的阿马多1997年在墨西哥市死于整型手术，生前一直被视为拉丁美洲最大毒枭之一。

佛恩特斯后来接替胞兄掌管华瑞兹集团，他被控触犯组织犯罪与贩毒罪名，2014年在墨西哥北部科阿韦拉州（Coahuila）遭到逮捕。

美国当时提供500万美元（约新台币1亿4000万元）赏金而获得的线报，促使佛恩特斯被捕。墨西哥则提供220万美元赏金。

佛恩特斯落网时，美国缉毒局（US Drug Enforcement Administration，DEA）时任局长雷昂哈特（Michele Leonhart）还恭贺墨西哥逮捕「史上最恶名昭彰的毒贩之一」。

雷昂哈特表示：「佛恩特斯是华瑞兹集团的首脑，在墨西哥助长杀人与暴力活动，还导致美国与全球各地的吸毒成瘾情况恶化。」

华瑞兹集团在领导人物纷纷落网及连番浴血地盘战后，如今元气已大伤，不再是可呼风唤雨的贩毒集团。（译者：张晓雯/核稿：张正芊）

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