墨尔本突封城 澳网比赛不开放球迷进场

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（法新社墨尔本12日电） 澳洲当局今天突然下令墨尔本封城5天，以遏制2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，意味澳洲网球公开赛（Australian Open）将在不开放球迷观赛情况下持续进行。

根据封城措施，从今天午夜起，澳洲第二大城莫尔本的约5百万居民未来5天必须待在家中，除了少数获得准许的必要活动。

维多利亚州（Victoria）州长安德鲁斯（Daniel Andrews）表示，封城是阻止「具高度感染力」的英国变异病毒的必要措施。

澳网是全年第一项大满贯赛，定于8日至21日举行，吸引全球许多顶尖好手共襄盛举。安德鲁斯说，比赛可以在不开放球迷观赛情况下进行，比赛场地将视为「工作场所」，严格限制员工入场人数。

这波疫情起自墨尔本机场一家容纳国际旅客接受强制隔离的饭店，一名工作人员染上新冠肺炎后传播他人，目前共13例确诊，包含旅馆工作人员与他们的家人。

调查发现一名确诊病例曾在机场航厦咖啡厅待上数小时，可能感染当时前往澳洲其他地区的旅客。

安德鲁斯表示，目前受感染者仅限旅馆工作人员与他们的密切接触者。

澳洲自3月以来累计超过2万2000例本土确诊，909例死亡病例。澳洲因成功因应疫情，在COVID表现指数（COVID Performance Index）名列前10。

© 2021 AFP