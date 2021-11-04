墨菲惊险守住新泽西州 成逾40年来首位成功连任民主党州长

（法新社新泽西州纽瓦克3日电） 美国新泽西州昨天举行州长选举，选情一度陷入胶着，经过漫长开票后，民主党籍现任州长墨菲以些微差距惊险击败共和党籍对手西塔瑞利、成功连任。

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尽管新泽西州登记的民主党选民人数比共和党多出100万人，现年64岁的墨菲（Phil Murphy）却是40多年来首位成功连任的民主党州长。上一次赢得第2任的民主党州长是1977年的伯恩（Brendan Byrne）。

在连夜开票的过程中，西塔瑞利（Jack Ciattarelli）一度领先墨菲，但就在今晨开完几个民主党票仓后，墨菲超车取得微幅领先，最后以薄弱优势险胜对手。

美联社发布的非官方结果显示，根据已开出的90%选票，墨菲得票率为50.03%，西塔瑞利则是49.22%。

墨菲在第一个4年任期内带领新州持续向左倾，包括对百万富豪徵收新税、祭出更严格的枪枝管制措施、提高最低工资及给予带薪病假。他也为自己应对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的强硬做法辩护，包括强制要求在学校戴口罩。

现年59岁的前州议员西塔瑞利的政见大多聚焦于新州的高税收，批评富裕的前高盛集团（Goldman Sachs）主管墨菲与选民脱节。

他也抨击墨菲要求在学校和日托机构戴口罩的规定。

新泽西州近几年来一直是民主党的囊中物，民主党去年赢得新州12个众议院议席中的10席，总统拜登更以超过15个百分点的优势击败对手川普，拿下新州，这回选举的激烈程度出乎各界意料之外。

西塔瑞利征战新州表现优异超乎预期，加上共和党候选人昨天在维吉尼亚州州长选举爆冷胜出，都为拜登所属的民主党明年拚战国会选举带来危机。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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