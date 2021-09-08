墨西哥中部豪雨成灾 医院供氧中断17患者丧命

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（法新社墨西哥市7日电） 墨西哥当局今天表示，墨西哥中部大雨滂沱引发洪患，停电导致一家医院氧气供应中断，至少17名患者丧命。

政府在社群平台推特（Twitter）表示，豪雨之后河流泛滥，使位于希达哥州（Hidalgo）杜拉镇（Tula）的医院泡在水中。墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）推文说，「院内有17名患者死亡，令人非常难过」。

墨西哥社会安全研究所（Mexican Institute for Social Security，IMSS）所长罗布多（Zoe Robledo）表示：「医院淹水就是几分钟内的事情，（患者的）氧气供应因停电而中断。」

院内其余56名病患据报已转送其他医院。

墨西哥媒体报导，死者包括感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）的患者，他们仰赖呼吸器维生。影像画面显示，医护人员推着患者的病床涉水而过。

豪雨淹没了墨西哥大片土地，杜拉镇受灾严重，墨国政府派遣军队和水电委员会人员负责救灾作业。

官员表示，墨西哥市郊区埃卡提佩市（Ecatepec）另有两人丧生，当地已成一片水乡泽国。

罗培兹欧布拉多警告：「首都墨西哥市所在的墨西哥谷（Valley of Mexico）各地已降下大量的雨，雨势料将持续。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP