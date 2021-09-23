墨西哥传奇女画家自画像估价逾8亿 料破拍卖纪录

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（法新社纽约22日电） 苏富比公司（Sotheby's）今天表示，墨西哥传奇女画家芙烈达．卡萝（Frida Kahlo）自画像在纽约拍卖会上，预估将以超过3000万美元（约新台币8亿3250亿元）价格拍出。

苏富比在声明中表示，这幅1949年创作的「迪亚哥与我」（Diego y yo）自画像，将打破芙烈达．卡萝作品在2016年创下的800万美元拍卖纪录

法新社报导，这幅作品将是苏富比11月拍卖会上亮点，预期也将改写拉丁美洲艺术家缔造的纪录。

目前拉丁美洲艺术家拍卖纪录保持人是和芙烈达．卡萝传出轰轰烈烈爱情的迪亚哥．里维拉（Diego Rivera）。2018年5月，他的1932年画作Los Rivales在佳士得（Christie's）以980万美元落槌。

「迪亚哥与我」具体而微呈现芙烈达．卡萝的自画像风格，她的自画像以强烈而神秘的凝视着称，让这位墨西哥女性主义画家举世闻名。

在这幅自画像中，迪亚哥．里维拉的脸庞出现在芙烈达．卡萝的前额，而在她独特的浓眉大眼角落泛着泪珠。

艺术专家表示，当时迪亚哥．里维拉正和墨西哥籍女演员玛莉亚．菲利克斯（Maria Felix）关系亲密，画作中迪亚哥．里维拉额头上的第三只眼，象徵着他折磨芙烈达．卡萝的程度。

芙烈达．卡萝和迪亚哥．里维拉两人两度结为连理。芙烈达．卡萝1954年离世，享年47岁。

「迪亚哥与我」上一次1990年在苏富比拍卖会上，以140万美元落槌。

© 2021 AFP