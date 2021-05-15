墨西哥发现新种恐龙 研判善于交流能发低频声音

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（法新社墨西哥市14日电） 墨西哥古生物学者拉米雷斯（Angel Alejandro Ramirez）今天表示，当地研究员发现的一个新恐龙品种，据信「很健谈」，会像大象一样利用低频声音彼此交流。

研究样本被命名为「加罗氏字冠龙」（Tlatolophus galorum），由墨西哥原住民语中的tlahtolli和希腊语中的lophus结合而成，意思分别是「字」和「冠」。

这头龙估计死于约7200万年前，发现地点在现今墨西哥北部的科阿韦拉州（Coahuila）。

古生物学者们先是发现尾巴，接着找到大部分头骨，以及股骨、肩骨等遗骸。头骨长达1.32 公尺，呈冠形中空。

拉米雷斯说：「我们正在计算（恐龙）尺寸，长度可能介于8公尺到12公尺之间，因为光是尾巴就大约有6 公尺长。」

「我们认为，这些恐龙很会表达，它们甚至可以制造及感知低频声音，就像大象一样，能传播到数公里之外，而人类听不见这个范围的声音频率。」

墨西哥国家人类学和历史学协会（INAH）昨天发表这项新发现时表示，这些「和善但很爱说话」的恐龙或许也有能力发出很大的声音来吓跑掠食者。

墨西哥研究员们判断，加罗氏字冠龙的头冠应该是红色。拉米雷斯说：「我们认为，这些恐龙就像现代的鸟能分辨颜色，所以头冠等构造可能很鲜艳，或许一片大红，或许很缤纷，还有斑点。」

© 2021 AFP