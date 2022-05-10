墨西哥失踪人口多 母亲们锲而不舍找寻儿女下落

（法新社瓜达拉哈拉9日电） 明天是墨西哥母亲节，多数墨西哥人正在思考如何过节，同时却有数以千计的母亲持续寻找失踪儿女下落，以此纪念属于她们的节日。

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在这个暴力猖獗的拉丁美洲国家，失踪人口数超过9万5000人，而卡玛雷纳（Maria Guadalupe Camarena）的9位孩子中，就有5个人间蒸发。

61岁的卡玛雷纳现职家庭帮佣，她说家里「有5张椅子空了，没什么好庆祝的」，「寻找小孩」就是她的母亲节计画。

卡玛雷纳来自墨国西部哈里斯科州（Jalisco），这里失踪人口数近1万5000人，高居墨西哥各州之首。

她的女儿鲁西罗（Lucero）2016年某天去面试求职，就此消失。2019年，她的4名儿子开车去拜访亲戚，中途遭警方拘留，从此音讯全无。虽有两名员警被控强迫他人失踪的罪嫌，至今他们都没被审判，官方也没展开搜索。

50岁的耶南德兹（Araceli Hernandez）则是从2017年起，就没了自己20来岁儿女的消息，当年先是女儿凡妮莎（Vanessa）失踪，儿子曼纽尔（Manuel）出门寻人后也失去踪迹。

耶南德兹说：「他们失踪大概4个月后，我抓起背包、几瓶水和一根木棍，开始在山里面找人。」

耶南德兹加入愈来愈多母亲的行列，她们组成相关协会，跑遍乡间寻找不为人知的坟墓，因为里面可能埋着自己孩子的遗骸。

耶南德兹也在瓜达拉哈拉市（Guadalajara）街头张贴寻人海报，她流泪亲吻儿女的照片，说道：「这是我作为母亲的使命。」

61岁的马加纳（Rosaura Magana）本该享受退休生活，现在每天的计画就是寻找儿子阿瓦拉多（Carlos Eduardo）。5年前，一群自称来自检方办公室的武装人马到他的工作地点抓人，从此阿瓦拉多就不知去向。

马加纳说：「我从没想过这会是我的生命课题。」她批评当局对本案的调查缺乏进展，并提到当天被逮随后获释的其他人，至今仍三缄其口，而案子已经换了6位检察官和8名侦办调查的警员。

在墨西哥北部的索诺拉州（Sonora），30岁的艾佛瑞多（Ivan Alfredo）于2020年连同伴侣被持枪歹徒带离家门。他的母亲、现年49岁的艾斯特拉达（Azulema Estrada）为了找到他，自学了法律知识和挖掘技巧。

艾斯特拉达说：「很不幸的，我们什么都没找到。」

墨西哥人民失踪问题始于1960至1980年代墨西哥当局对抗革命运动的「肮脏战争」（dirty war）。2006年，墨西哥政府对贩毒集团展开军事行动后，暴力情事升温，至今已有逾34万人被谋杀，失踪人数也随之大增。

在墨西哥，甚至连寻找失踪者都得承担巨大风险。

联合国强迫失踪问题委员会（United Nations Committee on Enforced Disappearances）4月敦促墨西哥因应「令人担忧的」强迫失踪升温趋势，并称这是因「几乎完全免除惩罚」的情况所造成。

© 2022 AFP