墨西哥女画家芙烈达卡萝自画像3500万美元拍出

（法新社纽约16日电） 墨西哥传奇女画家芙烈达・卡萝自画像今天在纽约拍卖会以近3500万美元（约新台币9.7亿元）拍出，不仅是这位墨西哥名艺术家作品拍卖纪录，也写下拉丁美洲艺术家拍卖新猷。

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法国艺术家苏拉吉（Pierre Soulages）一幅画作也在同场拍卖会以2020万美元卖出，刷新他作品的拍卖纪录。

法新社与美国有线电视新闻网（CNN）报导，芙烈达．卡萝（Frida Kahlo）这幅自画像「迪亚哥与我」（Diego y yo）于1949年创作，画中芙烈达．卡萝夫婿迪亚哥．里维拉（Diego Rivera）的脸庞出现在她的前额，而她独特的浓眉大眼眼角，还垂着几滴泪珠。

这幅画作一如预期刷新她作品先前在2016年写下的800万美元纪录，成为拍卖史上最贵的拉美艺术品。先前的纪录是由迪亚哥．里维拉保持，他的1932年画作Los Rivales于2018年5月在佳士得（Christie's）以976万美元落槌。

「迪亚哥与我」具体而微呈现芙烈达．卡萝的自画像风格，她的自画像以强烈而神秘的凝视着称，让这位墨西哥女性主义画家举世闻名。 艺术专家表示，当时迪亚哥．里维拉正和墨西哥籍女演员玛莉亚．菲利克斯（Maria Felix）关系亲密，画作中迪亚哥．里维拉额头上的第三只眼，象徵着他折磨芙烈达．卡萝的程度。

芙烈达．卡萝和迪亚哥．里维拉两人两度结为连理。芙烈达．卡萝1954年离世，享年47岁。

「迪亚哥与我」上一次1990年在苏富比拍卖会上，以140万美元落槌。

© 2021 AFP