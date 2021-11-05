墨西哥度假胜地枪案 丧命两人疑为贩毒集团成员

（法新社坎昆4日电） 加勒比海度假胜地坎昆（Cancun）附近的海滩今天发生帮派火拚，引起了外国游客的恐慌，墨西哥检方表示，丧命的两人疑为贩毒集团成员。

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昆塔纳罗州（Quintana Roo）检察长办公室推文说：「莫雷洛斯（Puerto Morelos）的佩蒂皮奇湾（Bahia Petempich）一处海滩，发生敌对贩毒集团间的冲突。」

那则贴文说：「其中2人丢了性命」，还说没有其他人受到重伤。

住在海滩旁饭店的游客表示，枪声响起后，人们四处逃窜、找寻掩护。

住在坎昆里维耶拉凯悦乐家酒店（Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort）的美国游客辛顿（Mike Sington）推文说：「其他住客告诉我，当时他们在沙滩上打排球，枪手靠了过来，然后开枪。」

「大家逃离海滩和泳池，工作人员带着我们躲到厨房后面的房间。」

被分享到社群媒体上的影片显示，数十名旅客在工作人员陪同下，于饭店大厅等待，其中有些人还穿着浴袍。

自称是美国国家广播环球集团（NBC Universal）前高阶主管的辛顿说：「人们互相拥抱并哭泣着。」

墨西哥饱受贩毒集团有关的杀戮事件所扰，自政府2006年部署军力打击毒品后，已有超过30万人遭到谋害。

虽然坎昆所在的里维埃拉玛雅（Riviera Maya）和位于卡曼海滩 （Playa del Carmen）及图卢姆（Tulum）在内的度假村，已经比墨西哥其他地方安全许多，但暴力事件仍在增加。

10月时，2名外国观光客才因在图卢姆的疑似毒贩火拼下惨遭杀害。

© 2021 AFP