墨西哥总统欲起诉前任贪腐 公投投票率未达标

(法新社墨西哥市2日电) 墨西哥总统罗培兹欧布拉多大力推动举行公投,以决定是否就贪腐罪名起诉5位前总统。不过,昨天的投票率未达门槛,故本次公投实际上不具任何法律意义。

据墨西哥国家选举机构(National Electoral Institute,INE)公布的官方快速计票结果,本次公投投票率仅略高于7%,远远低于赋予公投法律约束力的40%门槛。

INE主席柯多瓦(Lorenzo Cordova)表示,公投结果一如预期,赞成采取法律行动的票数遥遥领先,估计占89至96%,投下反对票者则不到2%。

自诩「反贪战士」的罗培兹欧布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)先前主张,公众谘询有助强化民主参与,但批评人士认为,公投手段只不过是政治噱头。

墨国经济研究与教学中心(Center for Research and Teaching in Economics)政治分析师克瑞斯波(Jos? Antonio Crespo)告诉法新社:「根本不需要谘询,就可知道人民希望贪腐行为受到惩罚。检方只会按照总统指示行动,即使他们看似拥有完整自主性,但我们已经看到,实际情况并非如此。」

一名在首都墨西哥市工作的25岁公务员则认为,虽然这场公投无法直接审判前任领袖,但可以「带来伸张正义的希望」。

罗培兹欧布拉多发动本次公投,原本点名萨立纳斯(Carlos Salinas)、查迪约(Ernesto Zedillo)、佛克斯(Vicente Fox)、卡德隆(Felipe Calderon)、潘尼亚尼托(Enrique Pena Nieto)等5位前总统。他指控他们导致「财富过度集中、国库巨额损失、公共财产私有化,和普遍贪腐」。遭控对象则愤怒否认。

后来,最高法院修改公投问题,使其变得较为模糊--「您是否同意根据宪法和法律框架,采取相关行动,就政治行动者过去数年内做出的政治决策进行澄清,以保障正义与潜在受害者的权利?」

墨西哥在国际透明组织(Transparency International)的「清廉印象指数」(Corruption Perceptions Index,全球共179名)榜上,排名全球第124位。

