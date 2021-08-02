墨西哥总统欲起诉前任贪腐 公投投票率未达标

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（法新社墨西哥市2日电） 墨西哥总统罗培兹欧布拉多大力推动举行公投，以决定是否就贪腐罪名起诉5位前总统。不过，昨天的投票率未达门槛，故本次公投实际上不具任何法律意义。

据墨西哥国家选举机构（National Electoral Institute，INE）公布的官方快速计票结果，本次公投投票率仅略高于7%，远远低于赋予公投法律约束力的40%门槛。

INE主席柯多瓦（Lorenzo Cordova）表示，公投结果一如预期，赞成采取法律行动的票数遥遥领先，估计占89至96%，投下反对票者则不到2%。

自诩「反贪战士」的罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）先前主张，公众谘询有助强化民主参与，但批评人士认为，公投手段只不过是政治噱头。

墨国经济研究与教学中心（Center for Research and Teaching in Economics）政治分析师克瑞斯波（Jos? Antonio Crespo）告诉法新社：「根本不需要谘询，就可知道人民希望贪腐行为受到惩罚。检方只会按照总统指示行动，即使他们看似拥有完整自主性，但我们已经看到，实际情况并非如此。」

一名在首都墨西哥市工作的25岁公务员则认为，虽然这场公投无法直接审判前任领袖，但可以「带来伸张正义的希望」。

罗培兹欧布拉多发动本次公投，原本点名萨立纳斯（Carlos Salinas）、查迪约（Ernesto Zedillo）、佛克斯（Vicente Fox）、卡德隆（Felipe Calderon）、潘尼亚尼托（Enrique Pena Nieto）等5位前总统。他指控他们导致「财富过度集中、国库巨额损失、公共财产私有化，和普遍贪腐」。遭控对象则愤怒否认。

后来，最高法院修改公投问题，使其变得较为模糊－－「您是否同意根据宪法和法律框架，采取相关行动，就政治行动者过去数年内做出的政治决策进行澄清，以保障正义与潜在受害者的权利？」

墨西哥在国际透明组织（Transparency International）的「清廉印象指数」（Corruption Perceptions Index，全球共179名）榜上，排名全球第124位。

© 2021 AFP